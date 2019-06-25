​Десятки предприятий Нижневартовска открыли вакансии для подростков

В этом году в Нижневартовске власти города заключили около 40 договоров с различными предприятиями по предоставлению рабочих мест детям. В каждом договоре обозначена минимальная сумма за труд, но работодатель может из собственных средств доплатить несовершеннолетнему за хорошую работу. И, как показывает практика, большинство именно так и делает. Минимальная месячная зарплата за 1 час.12 минут работы в день составляет 5 тыс. 101 рубль.

"В 2018 году в Нижневартовске было трудоустроено 1 564 человека, в том числе 713 человек за счет средств городского и окружного бюджетов. Также был запущен новый социально-ориентированный проект «Труд без границ». Его основная задача – трудоустройство детей с ОВЗ. Город получил финансирование от департамента образования и молодежной политики Югры в размере 300 тысяч рублей, - уточняет депутат думы Югры Сергей Великий. - Определенный опыт получен. И этим летом, подростки с ограниченными возможностями также могут заработать. Это важное направление работы. Ребята, получая такой опыт, проходят и этап социализации. Этот формат работы надо расширять, тем более запрос на подобную услугу есть. Молодые люди с ограниченными возможностями здоровья пробуют себя в роли вожатых, трудятся в подростковых клубах. Важный момент и тот, что молодежь города может трудоустроиться в течение всего года. Что касается нынешнего лета, то в округе работу получат более десяти тысяч подростков", - добавил Сергей Великий.

Работу подросткам предоставляют учреждения культуры и спорта, школы, драматический театр и многие другие. Немало предложений в жилищно-коммунальной сфере. Особое внимание к детям с ограниченными возможностями. Если они хотят работать, то место получат.