​В Сургутском районе мужчина принял боновое заграждение за гигантскую анаконду

Житель Сургутского района обратился в Природнадзор Югры с сообщением о подозрительной находке в районе реки Большая Моховая. По его словам, в лесу рядом с рекой лежало что-то похожее на анаконду. О необычном инциденте сообщается в паблике «Глава в районе. Андрей Трубецкой».

«На место выехали специалисты Сургутского университета и Сургутнефтегаза и...не нашли никаких гигантских змей. Нечто похожее на анаконду оказалось сорбирующими боновым заграждением, — отмечается в группе. — Эх, а мог бы получиться отличный фильм ужасов. Шутка».