Житель Томской области, работая в Югре, через интернет развращал детей

29-летний житель Томской области, работая в Югре вахтовым методом, в соцсетях переписывался с детьми и подростками. Мужчина заводил темы сексуального характера, принуждал фотографироваться в обнаженном виде и отправлять полученные снимки ему, а также пересылал детям свои порнографические фотографии.

Всего от действий педофила пострадали 16 детей в возрасте от 11 до 15 лет из разных регионов России. Мужчину поймали после того как одна из потерпевших рассказала о переписке родителям.

Томич признан виновным в совершении 20 преступлений, ему назначено наказание в виде 9 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.