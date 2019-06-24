В Сургутском районе прошел очередной фестиваль бардовской песни «Высокий мыс»

В минувшие выходные в Сургутском районе в 19-ый раз состоялся традиционный фестиваль бардовской песни «Высокий Мыс – 2019». В этом году праздник стал одним из самых массовых за все время проведения – по оценке организаторов, в Высокий Мыс приехало больше 1500 человек.





В этом году тематикой фестиваля стал 95-летний юбилей Сургутского района, поэтому основная тематика песен была связана с историей и жизнью муниципалитета. Однако начался праздник бардовской песни с митинга возле памятника павшим войнам и минуты молчания – открытие фестиваля пришлось на День памяти и скорби 22 июня. По словам одного из организаторов, директора районного организационно-методического центра Светланы Уразовой, в следующем году тема фестиваля также будет связана с Великой отечественной войной.

«Тематика 75-летию победы в Великой отечественной войне, так что большое количество палаток будет оформлено в военном стиле. – объясняет Светлана Уразова. – Этот фестиваль важен и для работников «Сургутнефтегаза» и для жителей района, потому что это единственная площадка, где они могут себя проявить себя в качестве бардов. А на концерте «Открытый микрофон» выступят вообще все желающие в любых музыкальных жанрах».





Фестиваль состоял не только из песен и музыкальных конкурсов – в рамках праздника прошли и спортивные соревнования, которые в этом году перенесли в новое здание школы Высокого Мыса. Для тех же, кто не пел и не ставил спортивных рекордов, традиционно был организован конкурс палаток, где участники могли проявить свои творческие таланты.



Произошли изменения и в структуре фестиваля. Если раньше в каждой номинации определяли трех призеров, то в этом году было принято решение назвать только одного победителя, а все остальные получили статус лауреатов. Многие участники фестиваля приезжают на него много лет. Одними из старожилов являются и члены жюри – Михаил Цитриняк и Борис Кинер из Москва, известные как арт-зонг дуэт «Мастер Гриша», которые уже 10 лет являются гостями праздника бардовской песни.

«Все начиналось с мастер-класса, на который нас позвали 10 лет назад. Сказали: «Позанимайтесь с ребятами, помогите им с поэзией, с музыкой, с текстами». Спустя годы, те люди, что учились у нас, сейчас выступают на сцене фестиваля. – делятся воспоминаниями Михаил Цитриняк и Борис Кинер.– Для нас поездка в Сургутский район уже стала просто встречей с нашими старыми друзьями. Почему мы подружились с организаторами? Обычно авторская песня – это, прежде всего, инициатива снизу. А здесь есть мощная поддержка сверху, и от «Сургутнефтегаза», и от администрации района. Что удивительно».

В следующем году фестиваль отметит свое 20-летие. По словам главы Сургутского района Андрея Трубецкого, «Высокий Мыс» за два десятилетия уже стал визитной карточкой муниципалитета.

«Как брендом когда-то стал Грушинский фестиваль, так и для Сургутского района фестиваль на Высоком Мысу стал доброй традицией. Для меня всегда большое удовольствие принимать участие в церемонии открытия и болеть за коллектив администрации в конкурсе палаток. Это такой праздник для души», – отметил Андрей Трубецкой.