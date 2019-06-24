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«Болевые точки» села

Выездные депутатские слушания прошли в Сытомино

Перспективы «Восхода»

В поселении депутаты побывали 21 июня. Работа народных избранников традиционно началась с выезда на объекты. Первым стало муниципальное унитарное предприятие «Восход». Напомню, последние несколько лет положение дел на градообразующем предприятии села находится под пристальным вниманием депутатского корпуса.

«Сейчас решается вопрос о приватизации «Восхода» и его реорганизации в общество с ограниченной ответственностью. Такая реорганизация нужна для большей экономической самостоятельности предприятия и, соответственно, его выхода на безубыточный уровень», - отмечает председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк.

На сегодняшний день рыбоперерабатывющий комплекс выведен из консервации, заключен договор с МУП «СРЭС» на проведение работ по подключению электричества и пусконаладке оборудования, в том числе – компрессорам шоковой заморозки. 30 июня комплекс должен быть введен в эксплуатацию.

Однако, крайне негативную реакцию главного парламентария района вызвал осмотр территории предприятия, которая просто завалена металлоломом. По признанию директора «Восхода» Ташбулата Бахметова, за последние два года не вывезено ни килограмма. А ведь все эти валяющиеся в грязи «железки» могли бы принести дополнительные средства столь нуждающемуся в них «Восходу»! Анатолий Сименяк призвал руководителя предприятия рачительнее относиться к вверенному ему хозяйству.

Осмотрели народные избранники и отремонтированные площади «Восхода», часть которых планируется к сдаче в аренду. Кроме того, предприятие будет заниматься и самостоятельной переработкой рыбы. В районе есть индивидуальный предприниматель, который является основным рыбопереработчиком. Конечно, не просто будет нарабатывать объемы реализации продукции, но здесь к этому готовы. Добавлю, что из бюджета Сургутского района выделяется 5000 тыс. руб. субсидии на возмещение затрат в связи с выловом рыбы и переработкой рыбопродукции.

Новое здание администрации села

Еще одна важная для сытоминцев тема. Сегодня работники сельской администрации занимают второй этаж ЦДиТ поселения. Но депутаты неоднократно подчеркивали: в Центре досуга и творчества должны быть кружки и секции для детей, а не кабинеты муниципальных служащих. Последним желательно иметь собственное здание. Другое дело – где именно оно должно располагаться.

Депутаты посмотрели две потенциальные площадки для строительства. Первая находится в центре села, на месте бывшего сельсовета: для возведения здесь здания нет необходимости вносить изменения в правила землепользования и застройки. Да и людям удобнее: вторая предполагаемая площадка находится на краю села: добираться туда, особенно зимой, менее удобно. Плюс внесение изменений в ПЗЗ. Единственный нюанс – инженерные сети: нужно тщательно проверить их текущее состояние и, в случае необходимости, произвести ремонт. Само же быстровозводимое здание должно быть построено уже в 2020 году.

«Вечный» вопрос

Строительство и ремонт дорог – пожалуй, «вечные» вопросы любого населенного пункта. Они поднимаются практически на каждых выездных слушаниях и в рамках рабочих поездок депутатов. В Сытомино ремонта требуют дороги сразу на нескольких улицах. Однако решить вопрос одномоментно вряд ли получится.

«Ремонт дорог входит в стратегию социально-экономического развития района до 2030 года, - отметил Анатолий Сименяк. – Начиная со следующего года каждый год планируется ремонтировать по одной улице: это Набережная, Центральная, Лесная и Комсомольская». Председатель районной Думы добавил, что ремонт дорог – мероприятие очень затратное, и в его ожидании необходимо продумать хотя бы временный вариант, чтобы жители села в межсезонье имели возможность беспрепятственно по этим улицам передвигаться.


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24 июня в 17:19, просмотров: 319, комментариев: 0


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