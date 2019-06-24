​Ювелиры «ЭПЛ. Якутские бриллианты» отмечают 25-летие

Посвящая свою жизнь своему любимому делу, огранщики, ювелиры и другие специалисты компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» прошли сложный, но очень интересный путь и в этом году отмечают 25 лет со дня основания своей любимой компании.

Удивительная история успеха компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» началась в 1994 году с создания основателем компании, Федоровым Петром Степановичем, экспериментально-производственной лаборатории по производству бриллиантов.

Сплотив единомышленников, преданных миссии: «Мы работаем для того, чтобы ювелирные изделия от ЭПЛ покорили сердца людей всей Земли и в этом мире стало больше счастья», компания смогла пережить и непростые 90-е и другие волнения на финансовом рынке России.

На данный момент «ЭПЛ. Якутские бриллианты» — это международная ювелирная компания, с розничными сетями в шести странах Мира: Россия, США, Казахстан, Кипр, Хорватия и Киргизия с более чем 120 торговыми точками, собственных розничной и франчайзинговой сетей.

Всего предпринимателей и сотрудников, занятых в различных направлениях бизнеса ЭПЛ, более 1500 человек.

Добиться этого удалось благодаря трем составляющим: безупречному качеству и уникальному дизайну ювелирных украшений «ЭПЛ. Якутские бриллианты», а также нерушимости данных гарантий.

Это позволило компании заслужить бесценное доверие клиентов, завоевывая все новые регионы и страны.

Станьте частью большой и счастливой семьи ЭПЛ!

Ждем Вас в ювелирном салоне «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38.

Новые коллекции Вас ждут в интернет-магазине.

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