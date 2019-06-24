В Югре 78,5 процентов детей получают дополнительное образование

По итогам 2018 года в Югре показатель общего охвата детей дополнительным образованием в возрасте 5-18 лет составил 78,5 процента. Так как целевые показатели выполнены, портфель проектов «Доступное дополнительное образование для детей в Югре» решено закрыть. Однако работа будет продолжена в соответствии с региональным проектом «Успех каждого ребенка».

По данным чиновников, Сургут в числе 11 муниципальных образований Югры, где реализуются современные модели дополнительного образования детей. Отметим, что в нашем городе дополнительное образование дети получают в образовательных организациях, подведомственных департаменту образования города, а также в 31 негосударственной организации. «Общее количество сертификатов до 2020 года, имеющих финансовое обеспечение, составляет 8 009 сертификатов и является лимитированным числом. На сегодняшний день все они распределены, дети получают образовательные услуги», — рассказала СИА-ПРЕСС директор департамента образования администрации Сургута Анна Томазова.