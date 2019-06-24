Губернатор Тюменской области пообещал лично проконтролировать ситуацию с водой в поселке Каскара

Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал взять под личный контроль поручение президента Владимира Путина решить проблему с водопроводом в селе Каскара.

«Проблема нам знакома, централизованное водоснабжение в селе есть, но сеть водоснабжения принадлежит частному предприятию — каскаринской птицефабрике. Чтобы у нас была возможность инвестировать средства, нам нужно было оформить на сеть право собственности. И мы много лет занимались этим вопросом», — заявил губернатор в видеообращении, опубликованном в Instagram.

Он отметил, что власти оформили сети как бесхозяйные и перевели их в муниципальную собственность.

«Сегодня все жители Каскары имеют возможность заявиться на техприсоединение. Я беру поручение президента под свой личный контроль», — подчеркнул господин Моор.

Напомним, жители села Каскара пожаловались президенту на отсутствие воды. По словам местной жительницы Марии Кузнецовой, водопровода в селе нет более 20 лет. Жителям приходится покупать бутилированную воду или ездить на колонки в Тюмень.