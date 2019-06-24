​Первые выпускники Физико-математической школы Тюменской области получили аттестаты

В Физико-математической школе (ФМШ) Тюменской области прошел первый выпускной. Губернатор Александр Моор и министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев поздравили с успешным окончанием обучения 42 выпускников.

«Перед вами сегодня открываются двери самых лучших вузов России. Возможности, которые есть перед вами, безграничны. Но даже если вы выберете престижные федеральные вузы за пределами региона, мы будем делать все, чтобы вы, получив хорошее образование, захотели вернуться на родную Тюменскую землю, где живут самые добрые и счастливые люди. Как бы ни сложилась ваша судьба, я хочу, чтобы вы всегда помнили, что мы вами гордимся», – обратился губернатор к выпускникам.

Он подчеркнул, что в Тюменской области много талантливых детей, и правительство будет делать все возможное, чтобы у каждого ребенка была возможность самореализоваться.

Церемония вручения аттестатов о среднем образовании первому потоку учеников ФМШ прошла в Александровском саду в Тюмени. Александр Моор и Владимир Якушев вручили аттестаты и медали лучшим выпускникам.