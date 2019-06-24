​В Тюменской области к 2025 году увеличатся объемы ввода в эксплуатацию жилья

В Тюменской области продолжится реализация региональных жилищных программ. Об этом заявил глава региона Александр Моор.

«Безусловно, в рамках реализации национальных проектов перед нами стоят очень амбициозные задачи в сфере строительства. К 2025 году мы должны увеличить объемы ввода в эксплуатацию жилья почти в полтора раза. Если в предыдущие годы мы вводили в среднем один миллион четыреста тысяч квадратных метров, то в 2024 году предстоит сдать в эксплуатацию более двух миллионов квадратных метров жилья», – отметил губернатор области.

Он также подчеркнул, что в регионе будет продолжена ликвидация аварийного жилья.

«Сейчас перед нами стоит задача до 2025 года ликвидировать все жилье, признанное аварийным по состоянию на 1 января 2017 года. В рамках предыдущей программы было ликвидировано 147 тысяч квадратных метров аварийного жилья, по новой программе запланировано расселение еще 148 тысяч квадратных метров», – заявил Моор.

В свою очередь министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев, подчеркнул что у региона есть необходимый потенциал для участия в ряде пилотных проектов Минстроя. В частности, речь шла о проекте по упрощению присоединения стройплощадок к коммунальным сетям.