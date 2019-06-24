При главе Сургутского района могут создать молодежный совет

Власти Сургутского района планируют создать при главе муниципалитета Андрее Трубецком молодежный совет. Об этом рассказал его заместитель Андрей Клюшин во время круглого стола «Район – территория комфорта», который прошел в пятницу, 21 июня, в здании районной администрации. По словам Андрея Клюшина, подобный формат взаимодействия позволит генерировать новые идеи и сделать муниципалитет привлекательным местом для молодежи.

«Нам хочется, чтобы молодежь не уезжала из района, а оставалась здесь жить. Поэтому у нас появилась инициатива создать коллегиальный орган при главе муниципалитета, в который вошли бы представители молодежных объединений. Сейчас эту идею мы обдумываем и хотим узнать мнение нашей молодежи о создании такого совета. Может быть у них уже есть какие-то идеи», – рассказала заместитель главы района.

В такой совет могут войти представители разных сфер жизни муниципалитета: спорта, некоммерческих общественных организаций, культуры. При этом, как отметил Андрей Клюшин, повестку будут определять сами участники совета, а администрация района возьмет на себя все организационные вопросы. Это гарантирует, что обсуждение будет проходить в неформальной обстановке и не будет сопровождаться бумажной волокитой.

«Совет может собираться планово, раз в месяц. Спектр идей может юыть очень широким: общественные проекты, правовые акты, какие-то мероприятия и так далее. Наше дело в таком случае собрать совет и предоставить ему место для встреч, а от участников нам нужны новые идеи. Глава в таком формате общения заинтересован», – отметил Андрей Клюшин.

Напомним, что в Сургутском районе уже существует молодежный парламент при думе муниципалитета, а также молодежные советы в каждом поселении.