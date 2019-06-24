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​Более 43000 рублей на человека. Столько в год выделяет бюджет Югры на медпомощь

Вице-спикер окружного парламента, руководитель депутатского объединения «Единая Россия» Наталья Западнова на очередном заседании Совета трех Дум рассказала о региональной практике реализации законодательства в сфере охраны здоровья граждан в Ханты-Мансийском автономном округе.

В своем докладе лидер окружной фракции «Единая Россия» отметила, что в Югре полностью сформирована нормативно-правовая база в сфере охраны здоровья населения: действует базовый закон "О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан", реализуется госпрограмма "Развитие здравоохранения на 2018–2025 годы и на период до 2030 года".

Медицинская помощь населению Югры оказывается в 98 медицинских организациях окружной формы собственности, имеющих 69 филиалов. В медицинских организациях автономного округа работают почти 8,5 тысяч врачей и 21 809 специалистов со средним медицинским образованием. Обеспеченность врачами в Югре в среднем –выше чем в Российской Федерации- 51 на 10 тыс. населения (в РФ – 37,4 на 10 тысяч).

«Для привлечения в Югру, в том числе для работы в сельских населенных пунктах, специалистов по востребованным специальностям Думой Югры неоднократно продлевалось действие законодательных норм по предоставлению единовременных компенсационных выплат приезжающим в округ медработникам. При этом выплаты в 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей могли получать врачи и фельдшеры в возрасте до 50 лет, приехавшие на работу в сельскую местность.

Так, за последний год в округ по программе "Земский доктор" приехало 120 специалистов с высшим медицинским образованием.

Департаментом образования и молодежной политики автономного округа установлены объемы целевой подготовки в региональных вузах в 2018 году по программам высшего образования в объеме 50% (100 мест) контрольных цифр приема и 90% в ординатуре (189 мест).

Трудоустроены в медицинские организации автономного округа 84% выпускников целевого набора (144 специалиста). Программа устранения дефицита медицинских кадров в автономном округе включена в состав государственной программы "Развитие здравоохранения", содержащая подпрограмму "Кадровое обеспечение системы здравоохранения". По приоритетным направлениям развития отрасли в 2018 году обучено 400 врачей и 250 средних медицинских работников. По программам общего усовершенствования обучено- 531 врач и 755 средних медицинских работников», - сообщила Наталья Западнова.

В автономном округе отмечается увеличение числа бригад скорой медпомощи в сравнении, например, с 2016 годом на 10,2%. Осуществляется ежегодное обновление санитарного автотранспорта со сроками эксплуатации свыше пяти лет. Только в 2018 году приобретено 165 автомобилей скорой медицинской помощи для 25 медицинских организаций Югры. Центр медицины катастроф и его филиалы осуществляют экстренную консультативную медицинскую помощь и, при необходимости, эвакуацию пациентов из отдаленных и труднодоступных территорий.

Возможность получения первичной медико-санитарной помощи жителями небольших поселений решается за счет работы выездных медицинских мобильных бригад, за 2018 год такими бригадами осуществлен 571 выезд (в 2017 году – 454). Основным звеном выездной работы является лечебно-диагностическое отделение на водном транспорте окружного "Центра профессиональной патологии", оснащенное современным оборудованием, на базе теплохода "Николай Пирогов".

В Югре реализуется программа паллиативной медицинской помощи как для взрослых, так и для детей.

В соответствие с потребностью населения в паллиативной медицинской помощи, Департаментом здравоохранения Югры скорректирован целевой показатель: "Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым" до 18 коек на 100 тысяч населения к 2020 году. При этом общероссийский показатель составляет – до 10 коек на 100 тыс. населения в 2020 году. В медицинских организациях открыто 29 кабинетов, оказывающих такую помощь. В 2018 году зафиксировано 26 809 обращений взрослых граждан за паллиативной медицинской помощью в амбулаторных условиях, совершено 7 006 выездов на дом патронажными службами (для сравнения: в 2017 году 21 992 амбулаторных посещений, из них 1 202 на дому).

Общий коечный фонд для оказания паллиативной медицинской помощи составляет 200 единиц, функционирует частное медицинское учреждение Ассоциация медико-социальной помощи "Наджа Альянс" (72 койки).

В 2018 году паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях получили 2841 человек (в 2017 году – 2137 пролеченных пациентов).

Для оказания паллиативной помощи детям стационарно организовано 20 коек сестринского ухода в трех медицинских организациях: детской городской больнице "Жемчужинка" (Мегион), городской клинической больнице города Сургута, Нижневартовской окружной клинической больнице. В городах Сургуте и Нижневартовске организованы две выездные бригады по оказанию паллиативной помощи детям. Ведется регистр детей, нуждающихся в паллиативной помощи. Амбулаторно помощь оказывается во всех детских поликлиниках округа.

«Югорчанам доступны все виды высокотехнологичной помощи. Обеспеченность населения региона высокотехнологичной медицинской помощью в течение последних пяти лет достигла не менее 95% – как установлено целевым индикатором Минздрава России для субъектов страны», - подчеркнула вице-спикер окружного парламента.

По итогам 2018 года высокотехнологичная помощь оказана 15,7 тысячам пациентов, из них 13,5 тысячи получили ее в медицинских организациях автономного округа, т.е. только 10% пациентов направляются на лечение за пределы округа. Развивается на территории округа и такое направление медицины, как трансплантология. В течение последних трех лет проведено 25 родственных пересадок почки. Сформирован лист ожидания для трансплантации органов.

В 2018 году финансирование из окружного бюджета составило почти 2,4 млрд рублей (в 2017 году – 2,2 млрд руб.), из средств ОМС – 1,3 млрд рублей (в 2017 году - 892 млн. рублей. Финансирование на 1 человека составило 43 044,8 рублей, из них: за счет средств бюджета автономного округа – 18,5 тыс. рублей, за счет средств ОМС – 24,5 тыс. рублей.

Общее исполнение государственной программы развития здравоохранения в Югре по итогам прошедшего года составило 97,3%.

В автономном округе продолжается работа по расширению участия организаций негосударственного сектора, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере охраны здоровья граждан. Это направление паллиатива, реабилитации лиц с социально значимыми заболеваниями, услуги по информированию граждан и другие.

«Следует отметить, что в автономном округе достигнуты в основном все целевые показатели, установленные указами Президента России. Югра сохраняет лидерские позиции в современной, комплексной и интегрированной системе охраны здоровья населения. При этом качественные изменения состояния здоровья населения не исключают требований к поиску новых подходов к существующим проблемам, межведомственной координации, направленной на достижение максимально возможного экономического и социального эффекта от каждого бюджетного рубля»,- подвела итог руководитель депутатского объединения «Единая Россия» в Думе автономного округа.


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24 июня в 16:39, просмотров: 395, комментариев: 0


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