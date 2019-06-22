В Югре стартовал конкурс грантов на развитие традиционной деятельности КМНС

В Югре начался прием заявок на гранты для реализации проектов, способствующих развитию традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.

«Принять участие в конкурсе могут общины и организации, включенные в реестр организаций, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся промыслами коренных малочисленных народов Севера в автономном округе», — передает ТВ «Югра».

Исходя из номинации, участники конкурса могут получить разные по суммам гранты: до 1 млн рублей, например, за изготовление изделий из меха, кости, рогов северного оленя, и до 3,8 млн рублей на заготовку, хранение и транспортировку продукции.

Заявки принимаются до 25 июля.