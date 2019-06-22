В ночь с 22 на 23 июня на Барсово в Сургутском районе состоится гонка на собаках

В Югре впервые пройдет ночная гонка на собаках — Чемпионат и Первенство Сургутского района по бесснежным дисциплинам ездового спорта «60-я параллель».

Участники от 12 лет и старше вместе со своими любимцами будут соревноваться в нескольких дисциплинах. Например, байк-джоринг, где собаку присоединяют к велосипеду. Победители в каждой дисциплине получат кубки, медали, дипломы и призы от спонсоров.

Регистрация участников начнется в 20 часов, старт — 23.00.

Место проведения: лыжная база «Барсово», гп. Барсово, ул. Сосновый Бор, 35.

Для зрителей вход бесплатный.