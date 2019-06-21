Кинологической службе России исполнилось 110 лет

Сегодня, 21 июня, исполняется 110 лет со дня основания Кинологической службы правоохранительных органов России. В этот день в 1909 году был открыт первый питомник и школа дрессировщиков полицейских собак.

Так, например, только в УФСИН по Югре на сегодняшний день несут службу 48 специалистов кинологов, а вместе с ними - 51 собака. Среди них 6 караульных псов, 26 патрульно-розыскных, 15 розыскных и 4 специальных (для выявления наркотических и психотропных средств, взрывчатых веществ).

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