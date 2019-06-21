​«По рекомендации друзей»: югорские предприниматели могут регистрировать бизнес онлайн через партнеров Сбербанка

Компании «Экономика и право» в Нефтеюганске, «Счетоводъ» в Нижневартовске и «Салекс» в Сургуте присоединились к партнерской программе Сбербанка. Их клиенты первыми в Югре зарегистрировали свой бизнес и бесплатно открыли расчетные счета без посещения банка и налоговой службы. Продукт дочерней компании Сбербанка «Деловая среда» позволяет формировать пакет документов на регистрацию ИП и ООО, выдавать клиентам электронную цифровую подпись и отправлять документы в налоговую в течение часа.

Основная цель партнерского проекта: упрощение регистрации бизнеса в Сбербанке. Предлагая другим юридическим лицам продукты банка, предприниматели получают денежное вознаграждение. Чем больше клиентов в течение месяца начнет пользоваться банковскими продуктами, тем больше будет премия того, кто их привлек. Рекомендовать партнерам можно услуги резервирования и открытия расчетного счета, расчетно-кассовое обслуживание, пакет услуг «Легкий старт» с бесплатным обслуживанием, а также различные виды кредитования.

«Развитие партнерского направления является одним из приоритетных для Сбербанка. Программа «Деловой среды» будет максимально интересна предпринимателям, которые оказывают услуги в сфере аутсорсинга, консалтинга и регистрации юридических лиц. Основной фокус делается на том, чтобы предприниматель мог получить комплекс услуг в одном месте. Через данный сервис предприниматель может зарегистрировать ИП или ООО с одним учредителем. При этом не нужно платить госпошлину за регистрацию. Время на формирование и отправку документов составляет не более 1 часа, а единственный необходимый документ в данном случае – паспорт», – отметил исполняющий обязанности управляющего Сургутским отделением Сбербанка Олег Ладик.