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​В Тюменской области появится единый архив цифровых медицинских изображений

В Тюменской области появится единый архив цифровых медицинских изображений, который позволит развивать инструменты анализа, снижать число дублируемых диагностических исследований, повышать их качество и эффективность использования оборудования лучевой диагностики. Вопрос о запуске нового проекта был обсужден на заседании регионального правительства под председательством губернатора Тюменской области Александра Моора.

Моор подчеркнул, что в регионе нет проблемы с тем, чтобы сделать необходимые медицинские снимки, гораздо важнее их верная интерпретация специалистами.

«Нам не нужно просто хранилище цифровых картинок, надо, чтобы в первую очередь в этом проекте была польза для пациентов, иначе нет смысла. Снимки должны попадать в руки очень квалифицированных экспертов для более точной диагностики», – отметил губернатор.

Запуск пилотного проекта планируется с 1 августа 2019 года.

В свою очередь директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич, отметила, что на сегодняшний день все поликлиники Тюменской области автоматизированы, как результат, электронные медицинские карты имеют 100% жителей региона. При этом 40 процентов записей на прием к специалистам оформляются дистанционными способами.


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Сегодня в 16:57, просмотров: 123, комментариев: 0


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