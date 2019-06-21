​Тюменский молодежный форум УТРО собрал более 1200 участников

В Тюмени прошел форум УТРО-2019, основная тема которого – «Креативный капитал». Мероприятие посетило более 1200 участников и свыше 150 экспертов.

«Каждый креативный проект должен иметь не только начало, но и конкретный результат. Желаю участникам форума, чтобы после его завершения каждый из них смог реализовать свои идеи», – сказал в приветственном слове полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

Он подчеркнул, что Форум УТРО дает возможность молодым уральцам для живого общения и обмена позитивными идеями и опытом. А также поблагодарил губернатора Тюменской области Александра Моора и региональную команду за создание площадки для работы форума, который проходит на базе Тюменского президентского кадетского училища.

В свою очередь губернатор отметил, что любит подобные мероприятия, ведь на них можно пообщаться с молодежью и «самому стать немного моложе».

«Принимать молодых креативных людей из всех регионов Уральского федерального округа – большая честь и ответственность для нас. Надеюсь, тюменский форум станет ярким и запоминающимся событием в жизни каждого участника. Верьте в себя и идите к цели», – напутствовал он участников.

Отметим, что на форуме молодые люди могут выиграть гранты до 3 млн рублей на реализацию своих проектов.