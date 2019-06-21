​В Югре более 500 детских оздоровительных организаций 

Самая распространённая форма организации отдыха югорской ребятни в каникулы – лагеря с дневным пребыванием. Летом 2019 года в округе открыто таких 478 организаций. Четыре летних детских лагеря в регионе работают в круглосуточном режиме: это «ЮКИОР» в Ханты-Мансийске, «Этноград» в Сургутском районе, лагерь села Цингалы и «Юнармейское лето», оба в Ханты-Мансийском районе. Есть еще шесть загородных оздоровительных лагерей, 38 лагерей труда и отдыха, один лагерь на базе санатория и 56 палаточных лагерей.

"За лето оздоровительной кампанией должны быть охвачены более 76 тысяч детей, проживающих в Югре. На организацию отдыха и оздоровления юных югорчан в бюджете автономного округа запланировано 2 млрд. 300 млн. рублей. Самое важное направление работы - организация отдыха социально незащищённых групп детей". – Прокомментировал вопрос депутат Думы Югры от фракции «Единая Россия» Сергей Великий.

Путевки в детские летние лагеря за пределами автономного округа в 2019 году получат 22,7 тысяч юных югорчан. Их отдых пройдет на территории Башкортостана и Татарстана, в Адыгее и в Крыму, в Краснодарском, Ставропольском, Алтайском и Пермском краях. Детвора из ХМАО будет отдыхать в Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Челябинской, Ростовской областях, в Санкт-Петербурге, Москве и других городах России.