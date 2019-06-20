​Подписан контракт на строительство первой очереди Центральной окружной больницы на 1100 коек в Нижневартовске»

Кураторы проекта прокомментировали текущую ситуацию по строительству объекта.

Первая очередь строительства крупного объекта здравоохранения включает в себя блоки А и Б (310 коек, 15 отделений, 15 операционных в А-блоке и 360 коек, 8 отделений, 1 операционная в Б-блоке), хозяйственный корпус, гараж, цех утилизации медицинских отходов.

Напомним, что первая очередь больницы была законсервирована в августе 2017 года на основании федерального законодательства, регулирующего принятие решения о консервации объекта «в случае необходимости приостановления строительства объекта на срок более 6 месяцев с перспективой его возобновления в будущем». После проведения закупочных процедур и открытого аукциона в электронной форме 17 июня 2019 года подписан государственный контракт на проведение строительных работ по первой очереди объекта с компанией ООО «Монолитстрой» г. Красноярска.

«Сумма контракта 7, 2 млрд.рублей, сейчас ведется обсуждение технических вопросов начала строительства с подрядчиком. Компания «Монолитстрой» готова приступить к процессу. Срок строительства первой очереди больницы 24 месяца. Предполагаемый срок завершения - 30.07.2021 г.»,- рассказал руководитель проекта "Создание Центральной окружной больницы на 1100 коек в городе Нижневартовске" Александр Макариков.

Что касается второй очереди объекта (блоки В и Г, инфекционный корпус, здание ГО и ЧС), ООО «Версо-Монолит» к декабрю 2019 года должен завершить строительные работы. В настоящее время отставания от графика нет, основные работы в блоке В и Г практически завершены (кроме покрытия полов и установки подвесных потолков в блоке Г и установки сантехнического оборудования и благоустройства в блоках В и Г). Освоение средств за январь-май 2019 г. составляет 280,6 млн. рублей из 975-ти миллионного контракта.

«На третьей очереди больницы (котельная) строительно-монтажные работы завершены, оборудование установлено, проведены пуско-наладочные работы. Акт ввода котельной в эксплуатацию получен 17 июня 2019г.», -сообщил член депутатского объединения «Единая Россия» окружной Думы, руководитель Нижневартовского межмуниципального координационного совета «Единой России» Владислав Фоменко.

«Я рада тому, что в строительстве важного социального объекта Нижневартовска произошли серьезные сдвиги. Мы видим, что система партийного контроля фракции "Единой России" за реализацией приоритетных объектов в сфере здравоохранения – результативна», -подчеркнула руководитель депутатского объединения «Единая Россия», вице-спикер окружного парламента Наталья Западнова.

Информация о реализации проекта доступна на официальных ресурсах органов власти автономного округа, на сайте регионального отделения Партии «Единая Россия». А также в социальных сетях в открытой группе Думы округа в Facebook, ВКонтакте, на персональных страницах депутатов, членов фракции «Единая Россия» в Думе округа в Facebook, Twitter, Одноклассники, и ВКонтакте. В социальной сети ВКонтакте информация размещается в группе «Единая Россия Югра», где можно оставлять свои комментарии.