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​МегаФон, Qualcomm и Nokia побили российский рекорд в коммерческой сети LTE

МегаФонпри содействии компаний Qualcomm Technologies Inc. и Nokia впервые в России зафиксировали скорость 1,6 Гбит/с на смартфоне.

Это новый рекорд в сети МегаФона на пользовательском оборудовании. Он был достигнут благодаря объединению усилий сразу трех лидеров: МегаФон, Qualcomm и Nokia смогли продемонстрировать на обычном оборудовании скорость загрузки данных в 1,6 Гбит/с. Демонстрация невиданных ранее в России скоростей состоялась в офисе компании МегаФон.

В 2017 году МегаФон первым в России запустил коммерческую сеть с поддержкой гигабитного LTE и добился скорости 979 Мбит/с на смартфоне. Благодаря постоянной работе по усовершенствованию инфраструктуры сегодня удалось улучшить эти показатели, и только клиенты МегаФона могут воспользоваться столь высокими скоростями. На скорости 1,6 Гбит/с можно скачивать видео в формате Full HD за секунды.

Гигабитное LTE-соединение (Gigabit LTE) — это не просто максимальная скорость, но и большая пропускная способность сети, что делает его полезным для всех пользователей сети, а не только для тех, кто использует смартфоны, поддерживающие Gigabit LTE. Мобильное устройство с поддержкой гигабитного LTE-соединения способно завершать сеансы мобильного интернета значительно быстрее, тем самым освобождая сетевые ресурсы для других пользователей.

«Сегодня мы снова подтвердили свое технологическое лидерство и сделали еще один шаг вперед, чтобы наши клиенты могли пользоваться самыми быстрыми мобильными скоростями: те, кто обладает смартфонами с поддержкой гигабитного LTE, могут скачивать за доли секунды файлы огромного размера», — замечает директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона Фредерик Ваносчуйзе.

По данным анализа больших данных, потребление трафика в сети МегаФона постоянно растет. Клиенты все активней используют интернет-сервисы, предлагаемые компанией: смотрят кино, слушают музыку и больше времени проводят в интернете. В I квартале 2019 года каждый клиент в среднем использовал 10,7 ГБ интернет-трафика - это на 27,6% больше, чем годом ранее. Обеспечение растущих запросов потребителей интернета требует все больших дополнительных усилий для расширения пропускной способности сети и поддержания высоких скоростей. МегаФон активно развивает собственную сеть. По последним данным Роскомнадзора, МегаФон на первом месте по числу базовых станций.

«Наше сотрудничество с оператором «МегаФон» направлено на то, чтобы помочь российским пользователям получить максимум в области мобильной связи, — говорит Юлия Клебанова, вице-президент Qualcomm Europe Inc. по развитию бизнеса. — Сеть LTE Advanced станет фундаментом для построения сетей 5G на неавтономной архитектуре, и мы с нетерпением ожидаем новых возможностей поработать вместе с МегаФоном и Nokia и приблизить наступление в России эры 5G, с приходом которой станут доступны новые возможности связи на мульти-гигабитных скоростях с ультранизкой задержкой».


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Сегодня в 09:05, просмотров: 189, комментариев: 0


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