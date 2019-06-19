​Сбербанк развивает в Югре сервис по выдаче наличных через кассы магазинов

Сбербанк продолжает развивать новую концепцию работы в сельской местности. В Югре появился первый банковский платежный агент. Теперь жители поселка Сентябрьский Нефтеюганского района смогут снимать наличные через кассу магазина «Метелица». До конца 2019 года банк планирует увеличить число точек обслуживания клиентов в небольших населенных пунктах по всей стране за счет развития агентской сети до 11 тысяч.

«Новый формат работы удобен как для клиентов, так и для торговых точек. Клиентам не нужно тратить время на поиски банкомата – через кассу магазина можно снять до 3000 рублей в сутки. Предприниматели в свою очередь увеличивают клиентопоток и, как следствие, прибыль. Для участия в проекте магазину достаточно иметь терминал банка, никаких дополнительных затрат не требуется. Банк сам проводит обучение персонала и организует техническую поддержку», – рассказал управляющий Ханты-Мансийским отделением Сбербанка Александр Солоп.

«У нас современный поселок. Большинство жителей пользуются картами и мобильным банком, но наличные тоже бывают нужны. Теперь снять деньги можно на кассе нашего магазина. Приятно, что мы стали первыми, кто подключился к данному проекту в регионе», – рассказала индивидуальный предприниматель Нина Кубышкина.

В будущем, кроме снятия наличных на кассах магазинов планируется принимать платежи и осуществлять переводы. До конца года в Югре к проекту подключатся магазины в поселках Ваховск, Высокий мыс, Красноленинский, Леуши, Селиярово, Сибирский, Цингалы и Шапша.