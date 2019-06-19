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​Югра получила высокую оценку реализации национальных проектов

В столице Югры подвели итоги работы группы контроля Генерального совета партии «Единая Россия» за исполнением национальных проектов.

Депутаты Государственной Думы и сенаторы вместе с окружными и местными депутатами, представителями органов власти региона проверили ход подготовки к исполнению нацпроектов в Югре по нескольким направлениям: «Экология», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Производительность труда», «Малое и среднее предпринимательство», «Демография».

Открывая встречу, первый заместитель губернатора Геннадий Бухтин отметил, что вчера на установочном совещании была презентована работа по реализации нацпроектов в округе, а сегодня эксперты смогли познакомиться с тем, как выполняются эти проекты.

Гости поделились впечатлениями и оценили качество работы по исполнению нацпроектов.

В группе «Здравоохранение» участники посетили медучреждения, начав со знакомства с организацией работы первичного звена. Эксперты положительно отметили, что в сложнейших условиях транспортной доступности в Югре сохранена сеть ФАПов и участковых больниц. Также высокую оценку получила работа мобильных комплексов, которые в полном объеме обеспечивают качественной медпомощью население удаленных районов. Посетив станцию «Скорой помощи» Ханты-Мансийска, партийная группа обратила внимание на работу окружной власти по поддержке этого важного подразделения, в частности, по техническому обеспечению. Только за минувший год «Скорая» получила 146 новых автомобилей. Федеральные представители отметили заботу власти не только в материальной поддержке, но и особом внимании к кадровому обеспечению, что является по словам депутата Государственной Думы РФ, члена комитета по охране здоровья Юрия Кобзева залогом того, что и в дальнейшем сфера здравоохранения в Югре будет развиваться.

«Мы посетили 4 лечебных учреждения. Могу сказать, что опыт Югры может использоваться во многих регионах РФ. Здесь вопрос не только в бюджетной обеспеченности, а в слаженной работе профессионалов – врачей и исполнительной власти», - подчеркнул Юрий Кобзев.

Куратор группы «Производительность труда, малое и среднее предпринимательство» Марина Блудян поделилась о новационной практике, которая существует в округе:

«В этот приезд мы увидели исполнение программы по поддержке сельхоз кооперации. Это абсолютная новация для России. В нашей стране существовала потребкооперация, а то, что реализуется в Югре – совершенно новая тема. Она реализовалась на одном предприятии. Объединили сначала 20 сельхозпроизводителей, сейчас уже 40. Они договариваются с ритейлерами по ренте, используя принцип «магазин в магазине» и успешно работают. Очень интересно этот процесс развивается, думаю, что это будет образцом для остальных участников госпрограммы».

В состав федеральной группы контроля вошел и сенатор от Югры Эдуард Исаков. Он отметил, что Югра - это по-настоящему открытый, доступный регион, с максимальной информативностью всех департаментов.

«Перед своим визитом мы изучаем положение дел в регионе и сравниваем с федеральной повесткой. Необходимо изучать опыт Югры по вовлечению в занятия спортом людей с инвалидностью, старшего возраста. Много успешных программ и проектов успешно реализуются в регионе», - отметил Исаков.

В рамках работы группы контроля участники посетили соцобъекты Ханты-Мансийска, первый из них – Центр адаптивного спорта.

«Из 24 субъектов России, в которых мне довелось побывать во время партийных визитов по контролю, ни в одном не проводится работа так, как в Югре по исполнению Конвенции о правах инвалидов. В округе развивается инклюзивное обслуживание. По вовлеченности в занятия физкультурой и спортом наш округ занимает лидирующие позиции в стране и имеет показатель в 39 процентов. Мы в несколько раз опережаем базовый показатель вовлеченности в занятия спортом людей старшего возраста. В Ханты-Мансийском автономном округе внедрен уникальный опыт – созданы мобильные бригады специалистов по соцработе, в которые входят медики, сотрудники администрации. Эти группы работают по заявкам и оперативно решают проблемы граждан, которые входят в категорию социально незащищенных»,- поделился Эдуард Исаков.

Прежде чем поделиться оценкой по работе группы «Экология, жилье и городская среда» депутат Госдумы, член думского комитета по контролю и регламенту Александр Авдеев поблагодарил за организацию работы на местах правительство округа, думу Югры и лично первого заместителя губернатора региона Геннадия Бухтина и губернатора Наталью Комарову.

«Что касается городской среды, то Югра – это знак качества. Он сильно отличается от других в положительную сторону. Все сразу видно по улицам и дворам», - отметил Александр Авдеев.

«Главное, что мы отметили – в Югре есть обратная связь с жителями, все те преобразования, которые происходят в регионе, они происходят благодаря участию жителей. Учитывается их мнение. Мы видим, как растет роль волонтерства, добровольчества. Уверен, что дружная команда Югры сделает все, чтобы успешно реализовать нацпроекты», - добавил член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Госдумы Максим Иванов.

После совещания руководитель группы контроля Александр Авдеев и председатель окружной думы Борис Хохряков поделились итогами двухдневной работы с журналистами.

«Югра отличается от большинства регионов, которые мы посещаем. Югра – это самодостаточный регион. Если в большинстве регионов требуется материальная поддержка от федерального центра, то Югре требуется поддержка на уровне методик, приказов Министерств, законов и так далее. Мы получили от коллег предложения по ряду направлений, которые реально мешают, в том числе, этапов реализации национальных проектов. К примеру, есть недобросовестные участники рынка, которые срывают проведение конкурса, тем самым отодвигают сроки завершения этапов проекта, допустим, по экологии. Мы должны сейчас это рассмотреть и уже на площадке законодателей Государственной Думы Совета Федерации и сделать соответствующие выводы. С точки зрения финансирования национальных проектов, я уверен, что Ханты-Мансийский автономный округ – лидер среди других регионов. Опыт, накопленный в рамках реализации программ «Комфортная среда», объемы строительства школ и детских садов – рекордные для самого региона и по сравнению с другими субъектами России.

Наша группа отметила ряд положительных находок, которые мы постараемся транслировать при посещении других регионов и при обобщении опыта», - резюмировал Александр Авдеев.

«Что касается группы контроля, мы благодарны коллегам из государственной Думы и Совета Федерации за то, что они приехали к нам, посмотрели, как воплощаются национальные проекты в Югре. Самое главное, что это не проверка, а совместный поиск путей решения, как воплотить в жизнь национальные проекты», - подвел итог председатель думы Югры Борис Хохряков.


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Сегодня в 10:04, просмотров: 216, комментариев: 0


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