​Ъ: Utair может допустить еще один дефолт по кредиту. И это в высокий сезон

Авиакомпания Utair не выплатит полный транш по одному из своих крупных кредитов, пишет «КоммерсантЪ». Издание сообщает, что перевозчик готов выплатить часть запланированной суммы – 109,2 млн рублей, а оставшуюся часть транша переносит на будущее.

Речь идет о выплате процентов за кредит в 15,4 млрд рублей. Эту сумму Utair в качестве спасения от кризисной ситуации выдал синдикат банков (крупнейший из них – Сбербанк). Авиакомпания должна выплачивать проценты по займу в декабре и июне. Ранее Utair уже отказался платить транш в декабре 2018 года, заявив, что в этом случае на предприятии не останется денег на операционную деятельность, и выплаты возобновятся летом, в традиционно высокий сезон. Однако этого в полной мере не произошло. Кроме этого кредита на Utair висит нагрузка в виде 23,7 млрд рублей от того же синдиката банков, а также 17,4 млрд рублей – от Сбербанка.

Ранее siapress.ru писал, что авиакомпания обдумывает продажу различных активов. Среди них, например, доли в ОАО «Аэропорт Сургут» (примерная оценка 800-850 млн рублей) и в компании аэропортового обслуживания UTG (также порядка 750-850 млн рублей). По некоторым данным, кредиторы предложили Utair продать свое крупнейшее подразделение «Ютэйр – Вертолетные услуги», которое может стоить около 30 млрд рублей.

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