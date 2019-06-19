​Тюменская область будет сотрудничать с Татарстаном в торгово-экономической и научно-технической сферах

Губернатор Тюменской области Александр Моор и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

«Задача у нас общая, инструменты решения могут быть разными с учетом национальных и исторических особенностей. Такой взаимно обогащающий обмен управленческими практиками в экономике, образовании, культуре, местном самоуправлении, подготовке кадров очень полезен», – считает Моор.

На встрече он подчеркнул, что Республика Татарстан – лидер в инновационном направлении и практикует множество интересных подходов в развитии предпринимательства.

«Наши отношения будут способствовать тому, чтобы регионы активно развивались. У нас нет секретов, все, чему научились, готовы показать. То же самое – Рустам Нургалиевич, он всегда готов рассказать о практиках и ответить на любой вопрос. Мы заинтересованы во взаимном и интенсивном развитии», – рассказал губернатор.

В свою очередь Минниханов заявил, что крупный промышленный потенциал Тюменской области востребован на территории Татарстана, а потенциал республики, такие изделия, как, к примеру, газоперекачивающие станции, КАМАЗы, вертолеты востребованы на Тюменской земле.