​Арбитражный суд Югры запустил банкротство компании крупного югорского бизнесмена

Арбитражный суд Югры ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Югорская промышленная корпорация», принадлежащей бизнесмену Андрею Копайгоре. Соответствующие требования выдвинула налоговая инспекция по Сургуту из-за задолженности почти в 30 миллионов рублей, передает Znak.com.

Временным управляющим утвержден член ассоциации «РСОПАУ» Алексей Посашков. В начале июля руководитель корпорации обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность компании за три последних года. Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего назначено на 17 октября 2019 года. К этой дате он должен предоставить заключение о финансовом состоянии корпорации, обоснованием возможности или невозможности восстановления платежеспособности компании и целесообразности введения последующих применяемых в деле о банкротстве процедур.

ООО «Югорская промышленная корпорация» выступает управляющей компанией всех активов Андрея Копайгоры. Некоторые из них сейчас находятся в тяжелом финансовой ситуации. Так, в Сургуте одна из структур корпорации ООО «ДЭП» с задержкой возводит комплекс «Любимый».