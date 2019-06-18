​В Тюменской области появится научно-образовательный центр

Губернатор Тюменской области Александр Моор договорился с представителями национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» о сопровождении программы создания Западно-Сибирского научно-образовательного центра (НОЦ).

«Нам был оказан большой кредит доверия, когда в послании Федеральному Собранию президент отметил регион как наиболее готовый к созданию научно-образовательного центра. Сейчас мы на стадии разработки программы НОЦ и подачи документов, и для нас важно сопровождение хода ее реализации, оценка эффективности и корректировка. Хотелось бы получить экспертизу такого уважаемого университета, как Высшая школа экономики», – заявил Александр Моор на встрече с делегацией одного из крупнейших вузов страны.

Он подчеркнул, что все три субъекта – Тюменская область, Югра, и Ямал – намерены создать НОЦ.

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в свою очередь отметил, что Тюменская область обладает определенной уникальностью в экономике и образовательной сфере, а также служит местом притяжения для людей из других регионов.