​СМИ: На свидетеля обвинения по делу покончившего с собой экс-главы СвЖД завели дело о взятке

В отношении бывшего заместителя начальника Свердловской железной дороги (СвЖД) по строительству Алексея Кочнева возбуждено уголовное дело о взятке. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат Алексей Колосовский, уточнив, что Кочнев ранее проходил в качестве свидетеля обвинения по делу экс-главы СвЖД Алексея Миронова.

По словам адвоката, уголовное дело по статье «получение должностным лицом взятки в значительном размере» находится в производстве Уральского следственного управления на транспорте СКР: «Свердловским следственным отделом… уральского СУ на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении Кочнева Алексея Ивановича, который получил от ООО «Стройтикс» взятку в значительном размере».

В пресс-службе уральского следственного управления на транспорте СКР информацию о возбуждении уголовного дела не прокомментировали.

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, 17 июня стало известно о гибели Алексея Миронова. По данным СМИ, он покончил с собой в собственном доме. В окружении Миронова отмечали, что он находился в «сложном эмоциональном состоянии» из-за уголовного преследования. Бывший глава СвЖД проходил обвиняемым по уголовному делу о взятке. Сам он заявлял об оговоре.