В отделении скорой помощи Мегиона случился потоп

В паблике «Типичный Мегион» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали видео, на котором запечатлен потоп в некоем здании. Судя по подписи к видео и комментариям, речь идет об отделении скорой медицинской помощи Мегиона.

В диспетчерской службе отделения СИА-ПРЕСС подтвердили факт потопа.

По информации источника, близкого к ситуации, здание скорой помощи Мегиона располагается в приспособленном ветхом здании, на верхних этажах которого находятся жилые квартиры. Некоторые их них расселены. В одной из таких квартир прорвало трубу, вследствие чего затопило помещение этажом ниже: «Залило комнату отдыха. Работники вызвали сантехника, и все проблемы были устранены. Работа отделения не была нарушена».

Также СИА-ПРЕСС связался с департаментом здравоохранения Югры, однако там информацию нам подтвердить не сумели: «Информация о потопе в отделении скорой помощи Мегиона к нам еще не поступала, видеоматериалы тоже».