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​«Найден, жив»: МегаФон использует Big Data для поиска пропавших

Более 60 человек за два с половиной месяца удалось найти с помощью платформы поиска пропавших детей и взрослых «МегаФон. Поиск». Благодаря SMS-рассылке возможным свидетелям информацию о потерявшихся удается собрать в считанные часы и даже минуты. В рамках пилотного проекта инструментом пользовались волонтеры поисковых отрядов.

Алгоритм с использованием больших данных анализирует круг людей, которые могли находиться в момент пропажи человека, и рассылает им сообщения с фотографией, приметами, возрастом.

Пилотный проект МегаФона с АНО «Центр поиска пропавших людей» прошел с 24 марта по 18 июня. За время его работы было сделано 60 рассылок, все пропавшие были найдены.

Среднее количество номеров, на которое отправляли сообщения о поиске в рамках одной кампании – 2000, минимальное количество – 33. От запроса на рассылку до факта самой рассылки проходит в среднем 2 минуты. Это значительно оперативней, чем расклейка листовок и другие способы поиска очевидцев. Сообщения отправлялись лишь абонентам МегаФона, давшим согласие на получение информационных материалов при покупке SIM-карты.

«МегаФон.Поиск» – это новое слово в технологиях поиска, – говорит Олег Леонов, координатор ПСО «Лиза Алерт». – Это возможность быстро получать важные свидетельства от людей, которые с высокой вероятностью могли видеть человека. Мы очень признательны компании «МегаФон» за нужные и полезные разработки, которые помогают спасти жизнь пропавшему человеку».

«Ежегодно в России пропадает более 100 тысяч человек, из них около 30 000 детей, это огромная цифра. Ключевой фактор успешного поиска – время. Новый сервис позволит оперативно решать проблемы поиска пропавших детей и качественно настроить взаимодействие с волонтерскими организациями, – говорит генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян. – Мы искренне рады, что система «МегаФон. Поиск» уже помогает искать пропавших с помощью рассылок, и по каждой из них мы можем сказать: «Найден! Жив!». Это огромная работа, которую мы продолжим делать».

Такие поисковые операции могут быть проведены во всех регионах присутствия компании.


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Сегодня в 16:01, просмотров: 174, комментариев: 0


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