​У россиян планируют забирать замусоренные и заросшие травой земельные участки

У россиян, которые не ухаживают за своими участками (они замусорены или заросли травой), планируют изымать земли из соображений пожарной безопасности.

В поправках в Земельный кодекс и закон «О пожарной безопасности», а также в Гражданский кодекс, которые опубликовал Минэкономразвития, не говорится, за что именно могут изъять земли. «Планируется, что перечень нарушений будет определен в специальном акте правительства. При этом в сводном отчете к предложенным поправкам перечисляются следующие нарушения: «сжигание пожнивных остатков, зарастание земельного участка сорной растительностью, накопление бытовых отходов» и т.п.», — пишет РБК.

Отмечается, что через суд изымать земли смогут у собственников, арендаторов, а также тех, у кого участок находится в бессрочном пользовании, безвозмездном пользовании или принадлежит на праве пожизненного наследуемого владения. Исключение — участки в ипотеке или земли банкротов. До суда собственнику территории выпишут представление об устранении нарушения и дадут полгода на выполнение.