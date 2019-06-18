​В Думе Сургутского района внимательно следят за ситуацией с вывозом мусора в Сытомино

Депутаты Думы Сургутского района заслушали отчет, представленный администрацией района об исполнении бюджета 2018 года. Свое мнение они высказали во время работы заседания депутатских комиссий. В частности, у народных избранников возник вопрос, связанный с ростом взысканий и штрафов.

«Хотелось бы узнать, почему эта статья расходов сильно выросла?», – обратился к сотрудникам администрации председатель думы Анатолий Сименяк.

В ходе дальнейшего обсуждения выяснилось, что причин увеличения количества взысканий и штрафов две: проигранные суды с коммерческими структурами и недочеты при заключении контрактов. Так при проведении аукциона на получение права аренды земельного участка для строительства в поселке Высокий Мыс, была допущена ошибка в технической документации. В результате, подрядчик, выигравший аукцион, не смог начать работы и подал в суд.

«Если была допущена ошибка, то кто это сделал? Есть же конкретный человек. Надо принять какие-то меры дисциплинарного характера, иначе он не поймет и может повторить свою ошибку», – подчеркнул Анатолий Сименяк.

Также депутатов интересовал процесс подготовки поселений района к зимнему периоду. О результатах прошлого года Думе рассказал заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи Дмитрий Рябченко. В ходе дискуссии депутат районной Думы Данил Денисов выразил обеспокоенность результатами ремонта аварийных участков теплосетей в поселениях района.

«Вы нам сказали, что было заменено 12 аварийных участков теплотрасс. На будущее этого нам хватит, чтобы пережить зиму? Получается, что мы ремонтируем только то, что уже сломалось. Но думаете ли вы о какой-то профилактике или превентивной замене опасного участка теплосетей? Я бы порекомендовал планировать такие вещи, чтобы мы были готовы к форс-мажорам», – отметил Данил Денисов.

Во время обсуждения бюджета депутаты обратились к представителям администрации для разъяснения ситуации по одной из самых острых тем – вывоз мусора из поселений района. Как оказалось, с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в муниципалитете положение остается сложным из-за отсутствия регионального оператора. Особенно непростой остается ситуация в Сытомино, где в мусорных баках скапливается мусор. По словам Дмитрия Рябченко, проблема заключается в том, что жители частного сектора неохотно заключают договоры с управляющей компанией.

«Нам сказали, что с 1 июля должен начать работу региональный оператор, которому перейдут все обязанности, касающиеся обращения с ТКО. Но верится в это с трудом – он даже еще не все договоры заключил», – отметил Дмитрий Рябченко.

По словам главы Сытомино Вячеслава Парначёва, из-за того, что у поселения до сих пор нет договора с региональным оператором, управляющая компания отказывается вывозить крупногабаритный мусор, который и является главной проблемой для поселения. Летом все бумаги должны быть подписаны и мусор начнут вывозить, однако депутаты выразили свое недовольство тем, что процесс так затянулся.

«Почему вообще довели все до такого состояния? Нельзя было все это проконтролировать? Я понимаю, что в поселение пришел новый глава, и он еще не до конца ориентируется, но можно же было как-то помочь человеку. В результате мы уперлись в уже критическую ситуацию. Там все завалено мусором», – высказал свои замечания Анатолий Сименяк.

Еще одной темой, на которую обратили внимание депутаты, стал темп строительства водоочистных сооружений (ВОС) в Лянторе. В частности, Рима Загретдинова интересовало, какая сумма уже затрачена на строительство объекта и сколько будет выделено в ближайшее время.

«Я задал вопрос, потому что на последнем совещании по подготовке к зиме директор УТВиВ сказал, что подрядчик уже заканчивает свою работу, средств у него нет и он убирает вагончики. Может деньги уже освоены и подрядчик уйдет с объекта?», – задал вопрос депутат.

Однако, по словам директора департамента строительства и земельных отношений Сургутского района Рустама Сафина, в этом году объект попал в адресную инвестиционную программу округа и получил дополнительное финансирование 77 миллионов рублей. Это позволит закончить все работы на лянторских ВОС уже в этом году. После заседания Анатолий Сименяк положительно оценил текущий строительства объекта и похвалил подрядчика.

«Не может не радовать добросовестное исполнение подрядчиком своих обязательств. Лянторские ВОС – стратегически важный, долгожданный для жителей города объект. Поэтому и внимание к нему со стороны депутатского корпуса повышенное», – высказал свое мнение председатель районной думы.