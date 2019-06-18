16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,3352   EUR  72,2291  

​Проезд без хлопот: как правильно платить картой в общественном транспорте

С декабря прошлого года в Сургуте был запущен долгожданный сервис оплаты проезда в общественном транспорте банковской картой и смартфонами. За этот период жители города совершили более 1 миллиона транзакций. Некоторые сургутяне сталкивались с ситуацией, когда на банковской карте есть деньги, но рассчитаться за проезд в автобусе ей не удается. Кондуктор утверждает, что карта в стоп-листе. Как быть в этой ситуации? Как вывести карту из «черного списка»? Как в целом работает безналичная оплата – разберемся вместе.

Оплатить проезд в общественном транспорте можно любыми банковскими картами, с функциями бесконтактной оплаты (contactless). Подобные карты оснащены специальным изображением, похожим на значок Wi-fi (рис.1). Также за проезд можно расплачиваться смартфонами и часами с функциями NFC.

По факту оплаты проезда клиенту приходит СМС с текстом: Avtobusuitsurgut.rukg. Текст сообщения составлен таким образом, чтобы пассажиры не только знали, что деньги списаны за оплату проезда в автобусе, но и могли проверить историю своих поездок, перейдя по ссылке из смс http://www.uitsurgut.ru/KG/. Кликнув по баннеру с изображением банковской карты и терминала (рис.2), можно узнать все о правилах оплаты проезда, а также изучить ответы на часто задаваемые вопросы.

Всем пассажирам следует следить за SMS-оповещениями о списании средств за проезд. Если деньги на карте есть, но сообщение о списании оплаты не пришло, может автоматически образоваться задолженность, а значит, карта попадет в стоп-лист.

Техническая особенность оплаты проезда банковской картой в общественном транспорте заключается в том, что списание денежных средств происходит не сразу, а в момент появления устойчивой связи на терминале, по которому производилась оплата. На практике, списание может произойти даже через несколько дней. По этой же причине сообщения от банка на телефон могут приходить позднее.

Перед началом следующей поездки обязательно проверьте состояние карты в системе, чтобы понять, не находится ли она в стоп-листе. Сделать это можно в личном кабинете на специальной странице банка-эквайера (ссылка: https://securepayments.sberbank.ru/tkp_surgut1_ui/login), предоставляющего услуги по оплате проезда банковскими картами. Если оплата по какой-то причине «зависла», стоит нажать кнопку «Погасить задолженность», после чего придет смс о списании средств и карта вновь станет активной для оплаты проезда.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:20, просмотров: 189, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Сургутян пытаются обмануть. Вместо красивого и современного сквера в центре города нам хотят построить низкобюджетный суррогат

​Сургутян пытаются обмануть. Вместо красивого и современного сквера в центре города нам хотят построить низкобюджетный суррогат
Сергей Глинских, сургутянин Сегодня в 17:53
122 0
​Что и когда будет построено на месте вырубленного леса в 40-м микрорайоне Сургута? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Что и когда будет построено на месте вырубленного леса в 40-м микрорайоне Сургута? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова Сегодня в 16:45
227 0
Чернобыль. История очевидца о том, как все было на самом деле // ВИДЕО, АУДИО

Чернобыль. История очевидца о том, как все было на самом деле // ВИДЕО, АУДИО
Рассказ жительницы Припяти, пережившей аварию на Чернобыльской АЭС, о сериале «Чернобыль» и реальных событиях
Людмила Осьминкина Сегодня в 15:56
1731 0
​Болид в Сургуте

​Болид в Сургуте
В два раза ярче, в три раза экономичней
Пресс-служба компании «Среда комфорта» Сегодня в 14:47
335 0
​Штрафы за парковку на газоне как двигатель прогресса

​Штрафы за парковку на газоне как двигатель прогресса
Давайте попросим ответственных чиновников не стесняться привлекать народ к совместному наполнению бюджета – если необходимо, расширим штат контрольных органов, чтобы их деятельность приносила прибыль казне
Алексей Кучин, депутат думы Сургута Сегодня в 13:53
320 5
Жители домов на улице Каролинского в Сургуте протестуют против строительства у них под окнами морга и салона ритуальных услуг

Жители домов на улице Каролинского в Сургуте протестуют против строительства у них под окнами морга и салона ритуальных услуг
Власти города уверяют, что «опасения обоснованы, но возникли на пустом месте»
Лилия Сулейманова Сегодня в 13:29
1787 9
​Вопросы к концессии теплоснабжения Сургута

​Вопросы к концессии теплоснабжения Сургута
Чего-то нового в расшивании запертых мощностей теплостанции нет, как и нет изношенности запертых мощностей ГРЭС-1. Нужно идти и договариваться со станцией. Зачем для этого городу нужен предприниматель-посредник – не понимаю
Сергей Антонов, сургутянин Сегодня в 12:31
332 0
Внезапно мёртвые соседи

Внезапно мёртвые соседи
Я живу в десятом доме, мои окна (о, боже!) выходят на этот строящийся морг, и я не против. Совсем. Представляете? Потому что меня не пугает зомби-апокалипсис. Потому что это часть нашей жизни
Светлана Могилдан, журналист Сегодня в 12:01
563 2
​Должны ли жильцы 1 и 2 этажей платить за обслуживание лифтов?

​Должны ли жильцы 1 и 2 этажей платить за обслуживание лифтов?
Да, но есть способ уменьшить или полностью отменить платежи
Анастасия Варвулева, старший помощник прокурора 17 июня в 13:03
939 3
Главное достоинство сургутской медицины – это вы, уважаемые работники здравоохранения

Главное достоинство сургутской медицины – это вы, уважаемые работники здравоохранения
Сердечно поздравляю вас с Днем медицинского работника
Вадим Шувалов, глава Сургута 16 июня в 15:50
683 0
​Зачем нам газоны? Дайте парковки! Проект СИА-ПРЕСС против автохамов Сургута «Эвакуируйте это!» — выпуск №4

​Зачем нам газоны? Дайте парковки! Проект СИА-ПРЕСС против автохамов Сургута «Эвакуируйте это!» — выпуск №4
(10.06.2019 — 16.06.2019)
Редакция СИА-ПРЕСС 16 июня в 11:00
1914 2
Это героическая смелость – брать на себя ответственность за чужую жизнь и самоотверженно исполнять свой долг

Это героическая смелость – брать на себя ответственность за чужую жизнь и самоотверженно исполнять свой долг
Ирина Урванцева, главный врач Окружного кардиологического диспансера 16 июня в 10:01
675 0
Почему спилили деревья за ТЦ «Строитель»? // СИА-ПРЕСС отвечает

Почему спилили деревья за ТЦ «Строитель»? // СИА-ПРЕСС отвечает
Лилия Сулейманова 14 июня в 15:40
1872 1
​Сургутяне жалуются: дорожники срезают асфальт и не приступают к ремонту неделями. Рассказываем, как такое получается

​Сургутяне жалуются: дорожники срезают асфальт и не приступают к ремонту неделями. Рассказываем, как такое получается
Редакция СИА-ПРЕСС 14 июня в 14:06
1079 2
Как в Сургуте тротуар перегораживают остановочным павильоном // ФОТО

Как в Сургуте тротуар перегораживают остановочным павильоном // ФОТО
Транзитным пешеходам и велосипедистам нужно обходить остановку через посадочную площадку. А в случае, если происходит посадка-высадка пассажиров автобуса, то нужно еще остановиться и подождать.
Элля Тимотина, архитектор 13 июня в 14:23
1208 6
На сургутян без их ведома открывают фирмы в других регионах России

На сургутян без их ведома открывают фирмы в других регионах России
Пострадавшим отказывают в возбуждении уголовных дел. Они намерены обратиться к президенту
Лилия Сулейманова 13 июня в 12:37
2479 8
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика