​Проезд без хлопот: как правильно платить картой в общественном транспорте

С декабря прошлого года в Сургуте был запущен долгожданный сервис оплаты проезда в общественном транспорте банковской картой и смартфонами. За этот период жители города совершили более 1 миллиона транзакций. Некоторые сургутяне сталкивались с ситуацией, когда на банковской карте есть деньги, но рассчитаться за проезд в автобусе ей не удается. Кондуктор утверждает, что карта в стоп-листе. Как быть в этой ситуации? Как вывести карту из «черного списка»? Как в целом работает безналичная оплата – разберемся вместе.

Оплатить проезд в общественном транспорте можно любыми банковскими картами, с функциями бесконтактной оплаты (contactless). Подобные карты оснащены специальным изображением, похожим на значок Wi-fi (рис.1). Также за проезд можно расплачиваться смартфонами и часами с функциями NFC.

По факту оплаты проезда клиенту приходит СМС с текстом: Avtobusuitsurgut.rukg. Текст сообщения составлен таким образом, чтобы пассажиры не только знали, что деньги списаны за оплату проезда в автобусе, но и могли проверить историю своих поездок, перейдя по ссылке из смс http://www.uitsurgut.ru/KG/. Кликнув по баннеру с изображением банковской карты и терминала (рис.2), можно узнать все о правилах оплаты проезда, а также изучить ответы на часто задаваемые вопросы.

Всем пассажирам следует следить за SMS-оповещениями о списании средств за проезд. Если деньги на карте есть, но сообщение о списании оплаты не пришло, может автоматически образоваться задолженность, а значит, карта попадет в стоп-лист.

Техническая особенность оплаты проезда банковской картой в общественном транспорте заключается в том, что списание денежных средств происходит не сразу, а в момент появления устойчивой связи на терминале, по которому производилась оплата. На практике, списание может произойти даже через несколько дней. По этой же причине сообщения от банка на телефон могут приходить позднее.

Перед началом следующей поездки обязательно проверьте состояние карты в системе, чтобы понять, не находится ли она в стоп-листе. Сделать это можно в личном кабинете на специальной странице банка-эквайера (ссылка: https://securepayments.sberbank.ru/tkp_surgut1_ui/login), предоставляющего услуги по оплате проезда банковскими картами. Если оплата по какой-то причине «зависла», стоит нажать кнопку «Погасить задолженность», после чего придет смс о списании средств и карта вновь станет активной для оплаты проезда.