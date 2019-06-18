​Губернатор Тюменской области приказал выделить деньги на ликвидацию свалок

Правительство Тюменской области направит более 177 миллионов рублей на ликвидацию свалок в трех муниципалитетах региона. Соответствующее распоряжение на заседании президиума регионального правительства подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Таким образом деньги будут направлены в бюджеты Ишимского и Тюменского районов, а также Заводоуковского городского округа. Они пойдут на ликвидацию 253 свалок, большая часть которых – 222 – находятся в Тюменском районе.

Заместитель губернатора Лариса Теплоухова проинформировала отчиталась перед Александром Моором, что всего в области зарегистрировано 463 несанкционированные свалки, выявленные на территории Тюменской области до 1 января 2019 года.

Она подчеркнула, что работа по их ликвидации идет в плановом порядке. В ближайшее время будут выделены средства на ликвидацию свалок в оставшихся двух районах – Исетском и Нижнетавдинском.