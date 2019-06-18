МЧС опубликовало несколько социальных роликов о безопасности граждан

МЧС России подготовило несколько роликов, посвященных безопасности граждан. Среди них - ролик о том, что нельзя оставлять детей без присмотра, и особенно, когда у них есть доступ к спичкам. Ролик с советом регистрировать туристическую группу, которая отправляется в турпоход. Видео о важности утилизации окурков в мусорный контейнер, а не в лесопарковой полосе, ведь это может привести к пожару, и так далее.