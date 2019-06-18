​Делом об избиении детсадовцев воспитателем в Радужном занялся СКР

Уголовным делом, возбужденным по факту нанесения побоев воспитанникам детского сада в Радужном, займутся следователи СУ СКР по Югре. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне стало известно, что в одном из детских садов города Радужный воспитатель избивала детей. Для проверки информации окружным следственным управлением организована процессуальная проверка. «Также известно, что по данному факту органами внутренних дел уже возбуждено и расследуется уголовное дело. С целью проведения всестороннего и полного расследования перед прокурором инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из производства органов внутренних дел и передаче в производство следователей следственного отдела по городу Радужный», — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, женщина жестоко обращалась с малышами с сентября 2018 года по апрель 2019-го. Количество пострадавших и характер травм не уточняется.