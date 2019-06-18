​Владимир Путин подписал закон, приравнивающий «пьяное» ДТП к умышленному убийству

Президент России Владимир Путин подписал закон, приравнивающий наказание за ДТП с жертвами, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, к умышленному убийству. Документ вступит в силу через десять дней, сообщила 17 июня пресс-служба Госдумы.

Теперь виновнику аварии, находившемуся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, за причинение тяжкого вреда здоровью человека наказание увеличивается с трех до пяти лет принудительных работ или с четырех до семи лет лишения свободы. В случае смерти человека – лишение свободы на срок от 5 до 12 лет (было – от 2 до 7 лет), в случае смерти двух и более лиц – лишение свободы на срок от 8 до 15 лет (было – от 4 до 9 лет).

«Таким образом, наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли люди, становится аналогичным наказанию за умышленное убийство. Как подчеркивал Председатель ГД Вячеслав Володин, такое ужесточение — справедливо, поскольку если сел пьяным за руль, значит имел умысел», — добавили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, в 2018 году в Югре зарегистрировано 167 дорожно-транспортных происшествия с участием водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. В этих авариях погибли 32 человека, 254 — получили травмы.