​Бывший глава Свердловской железной дороги, обвиняемый в получении взятки, покончил с собой

Бывший начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов, обвиняемый в получении взятки за покровительство подрядчикам РЖД, покончил с собой. Накануне его освободили из-под домашнего ареста под залог пять миллионов рублей.

Миронов найден мертвым в своем доме на Рублевском шоссе в Москве. Информацию о самоубийстве экс-главы СвЖД «Коммерсанту» подтвердили в его окружении. Собеседники издания предположили, что он находился в «сложном эмоциональном состоянии» из-за уголовного преследования.

Уголовное дело в отношении Миронова возбудили в декабре 2018 года. Его обвинили в получении взятки на сумму 725 тысяч рублей за покровительство по службе. Миронов с момента задержания категорически отрицал обвинения, заявляя об оговоре.