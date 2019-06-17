​В Радужном воспитателя подозревают в избиении детей

Воспитателя детского сада «Буратино» в Радужном подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей. Женщина стала фигурантом уголовного дела, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД Югры.

По данным агентства, уголовное дело возбуждено после того, как родители нескольких воспитанников обнаружили у детей побои. По предварительным данным, женщина жестоко обращалась с малышами с сентября 2018 года по апрель 2019-го. Количество пострадавших и характер травм не уточняется.