​Продовольственная инфляция в России ускорилась до 6,4 процента

В мае продовольственная инфляция в России составила 6,4 процента, годовая замедлилась с 5,2 до 5,1 процента. Согласно обновленному прогнозу экспертов Центробанка, инфляция в этом году будет ниже, чем ожидалось ранее, и составит 4,2-4,7 процента, в дальнейшем она будет находиться вблизи четырех процентов.

Отмечается, что замедление темпов роста цен в мае произошло в большинстве регионов России. «Значительный вклад в замедление годовой инфляции внес статистический эффект высокой базы в ценах на рынке моторного топлива (год назад произошел заметный рост цен на него). Временное дезинфляционное влияние оказывало также и укрепление рубля, происходящее с начала года. При этом цены на продукты питания в мае ускорили рост. Годовая продовольственная инфляция в мае выросла на 0,5 п.п., до 6,4 процента. В значительной мере это связано с ускорением роста цен на плодоовощную продукцию за счет статистического эффекта низкой базы (годом ранее разовые факторы привели к нехарактерному для этого месяца снижению цен на нее). Банк России ожидает стабилизации темпов прироста цен в этом сегменте по мере поступления нового урожая», — говорится в сообщении регулятора.

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, в апреле в Уральском федеральном округе (УрФО) инфляция составила 4,2 процента, оставаясь заметно ниже общероссийского показателя (5,2%).