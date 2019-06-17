​Активность клещей в Югре продолжает бить рекорды: пострадали 1712 человек

В Югре 1712 человек пострадали от нападения клещей. Это в два раза выше прошлогоднего показателя. Только за неделю к медикам обратились 596 жителей округа.

Самые активные членистоногие в Ханты-Мансийске, где зарегистрировано 291 пострадавший, а также в Пыть-Яхе (250) и Кондинском районе и Нефтеюганске (по 162). В Сургуте к врачам из-за присасывания клещей обратились 96 человек. При это 6,5 процента пострадавших привезли членистоногих из других регионов — Свердловской, Тюменской, Курганской, Костромской областей и Башкирии.

«За 24 неделю в лабораториях автономного округа проведено исследование 199 клещей, в том числе 196 клещей снятых с пострадавших. Возбудитель клещевого энцефалита (КВЭ) обнаружен в трех процентах случаев, возбудитель клещевого боррелиоза (ИКБ) обнаружен в 11,2 процента случаев, возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ) в трех процентах исследованных клещей», — сообщили в окружном управлении Роспотребнадзора.