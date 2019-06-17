​В Междуреченском пройдёт парад трудящихся

29 июня поселок Междуреченский отметит свой день рождения. В честь этого в нем будет проведено мероприятие «Триумф труда» – парад представителей предприятий и учреждений, любительских и общественных объединений, творческих коллективов и волонтёров посёлка.
Праздничное шествие пройдет на стадионе Юность, оно запланировано на 11:00.
Администрация поселка отмечает, что для участия в мероприятии необходимо до 25 июня подать заявку по установленной форме на электронную почту: metodcentr@bk.ru.
К участию в параде не допускаются политические партии и объединения.
ЛОМ: Чернобыль киношный и заправдашний // ОНЛАЙН 18 июня в 12:00