​В Междуреченском пройдёт парад трудящихся

29 июня поселок Междуреченский отметит свой день рождения. В честь этого в нем будет проведено мероприятие «Триумф труда» – парад представителей предприятий и учреждений, любительских и общественных объединений, творческих коллективов и волонтёров посёлка.

Праздничное шествие пройдет на стадионе Юность, оно запланировано на 11:00.

Администрация поселка отмечает, что для участия в мероприятии необходимо до 25 июня подать заявку по установленной форме на электронную почту: metodcentr@bk.ru.

К участию в параде не допускаются политические партии и объединения.