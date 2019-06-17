​СМИ узнали, как в России могут снизить количество бедных: из списка исключат «мнимых» и «ленивых» малоимущих

В России могут появиться новые критерии бедности, которые поспособствуют сокращению количества малоимущих в стране. Например, лишать государственных пособий предлагают тех людей, у которых есть огород или свободная жилая площадь. Данные отчета региональных властей о предварительных итогах первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности публикуют «Известия».

Отмечается, что большинство региональных чиновников сходятся во мнении, что стоит отказывать в поддержке и так называемым «мнимым» бедным, то есть гражданам с неофициальными доходами. Чиновники Ивановской области выделяют группу «ленивых» бедных, «которые, имея дополнительное имущество, не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния (продать, сдать в аренду, либо, если это земельный участок, использовать его как дополнительный источник продуктов питания)».

Освободившиеся деньги предлагается направить действительно нуждающимся людям.