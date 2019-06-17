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​СМИ узнали, как в России могут снизить количество бедных: из списка исключат «мнимых» и «ленивых» малоимущих

Изображение 1820796 с сайта Pixabay
Изображение 1820796 с сайта Pixabay

В России могут появиться новые критерии бедности, которые поспособствуют сокращению количества малоимущих в стране. Например, лишать государственных пособий предлагают тех людей, у которых есть огород или свободная жилая площадь. Данные отчета региональных властей о предварительных итогах первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности публикуют «Известия».

Отмечается, что большинство региональных чиновников сходятся во мнении, что стоит отказывать в поддержке и так называемым «мнимым» бедным, то есть гражданам с неофициальными доходами. Чиновники Ивановской области выделяют группу «ленивых» бедных, «которые, имея дополнительное имущество, не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния (продать, сдать в аренду, либо, если это земельный участок, использовать его как дополнительный источник продуктов питания)».

Освободившиеся деньги предлагается направить действительно нуждающимся людям.


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Сегодня в 10:42, просмотров: 232, комментариев: 2


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Комментарии:
Андрей Захаров
не нравится
Сегодня в 11:50
А еще есть люди с двумя почками и целой печенью!
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:17
Это то же самое как в России были нищие проживающие в жилье «эконом». «Эконом» переименовали в «стандарт» и количество нищих значительно сократилось.

Хотя, можно и по-другому трактовать – нищету приняли за стандарт.

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