​Виктор Сысун совместно с молодыми семьями Сургута обратился к президенту страны

Фракция ЛДПР в Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выходит с предложением к президенту России повысить возраст молодых граждан с 35 лет до 40 лет. Это поможет решить жилищный вопрос для многих тысяч молодых семей, тем, кто остался за рамками жилищной программы по достижению 36 лет. Подобные программы существуют в разных регионах РФ.

Основной целью молодежной политики на уровне федерации выступает создание условий для развития потенциала молодежи, ее полноценной самореализации в общественно полезной деятельности в качестве ответственного субъекта политических, экономических, социальных и культурных отношений. Тем не менее, несмотря на позитивные изменения последних лет, в качестве основных проблем реализации молодежной политики продолжает оставаться слабая развитость институциональных механизмов и способов соучастия молодежи в формировании социальной политики, а также в государственном управлении, социальном менеджменте, межрегиональном и международном сотрудничестве.

Повышение возраста молодых граждан с 35 до 40 лет поможет в решении следующих задач:

повышение социальной активности молодежи и вовлечение молодежи в социальную практику;

повышение уровня социальной ответственности и гражданско-патриотического отношения к своей стране, региону и народу;

выявление талантливых молодых людей в различных отраслях деятельности (культура, спорт, политика, общественная деятельность), формирование кадрового потенциала.

В связи с ростом в ряде регионов нашей страны продолжительности жизни населения, а так же из-за повышения пенсионного возраста в рамках социальной справедливости будет и повышение возрастной планки молодежи до 40 лет!