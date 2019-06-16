​Журналист Иван Голунов дал показания следствию МВД в качестве свидетеля

Журналист Иван Голунов в качестве свидетеля дал показания следствию МВД по делу, по которому ранее с него сняли обвинения. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина.
Допрос и следственные действия были проведены накануне, 15 июня. Расследование ведет главное следственное управление столичного главка полиции.
«Дело осталось и расследуется с соответствующим оперативным сопровождением. В его рамках фактически проводится проверка действий полиции для дальнейшей передачи материалов в Следственный комитет», — пояснил Бадамшин.
Он подчеркнул, что сотрудники МВД различных структур принимают активные меры к установлению истины по делу.
«Хорошо, если они будут рассматривать ситуацию с Голуновым как системную проблему, а не как единичный случай — я бы как раз к этому их и призывал», — добавил он.
Зачем в Сургут приезжали башкирские гости из Челябинска? // ONLINE 17 июня в 9.30