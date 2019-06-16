​РПЦ отказалась от строительства храма в сквере Екатеринбурга, где проходили протьсты

Екатеринбургская епархия отказалась от идеи строить собор святой Великомученицы Екатерины в сквере Екатеринбурга. Об этом сообщается в заявлении митрополита Кирилла, опубликованном на сайте епархии.

Митрополит отметил, что для строительства храма будет выбрано другое «достойное» место.

По его словам, РПЦ всегда хотела «только святости и мира», а выбранный ранее участок мог стать причиной раздора среди горожан и может «разбудить древнего демона гражданской междоусобицы», поэтому церковь решила отказаться от него.

Напомним, в середине мая 2019 года в Екатеринбурге прошли массовые протесты против строительства храма на месте сквера.

О том, что протест в Екатеринбурге показал всей стране, читайте в интервью с активным участником акций в защиту сквера, политологом Фёдором Крашенинниковым.