​Минэкономразвития предлагает оказывать поддержку самозанятым наравне с малым бизнесом

Минэкономразвития подготовило законопроект, согласно которому предлагается распространить некоторые меры господдержки, действующие на малый и средний бизнес, на самозанятых россиян. Соответствующий документ размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В частности предлагается кредитно-гарантийная поддержка, участие в льготных лизинговых программах и программах обучения, а также доступ для самозанятых к государственным сервисам, предназначенным для предпринимателей.