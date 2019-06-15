​МЧС России разработало памятки со Спасиком, который рассказывает детям о безопасности

МЧС России разработало серию памяток по безопасности для детей и подростков «Спасик рекомендует». Она включает в себя три вида изданий: «Пожарная безопасность», «Безопасность на транспорте» и «Безопасность на водоемах».

Среди экспертов, которые приняли участие в создании, спасатели международного класса, пожарные, научные деятели и другие специалисты.

На страницах памяток мудрый персонаж Спасик рассказывает о правилах поведения на водоеме зимой и летом, о действиях в случае возгораний в быту и на транспорте, а также, как вести себя в различных чрезвычайных ситуациях. Все меры безопасности сопровождаются наглядными и цветными иллюстрациями, в том числе интересными фактами.

Кроме того, уже этим летом детские издания поступят в книжные сети страны. Современные издания будут полезны не только детям, но и специалистам в области образовательной деятельности.