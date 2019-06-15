Роспотребнадзор проверил качество воды в 16 водоемах в Югре, где обычно купаются люди

Роспотребнадзор по Югре проверил качество воды и песка в 16 водоемах на рекреационных зонах и неорганизованных местах купания и отдыха населения.
Из 58 взятых проб воды и восьми проб почвы на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели, не соответствующих гигиеническим нормативам не выявлено.
Роспотребнадзор отмечает, что управление и его территориальные отделы в этом году будут продолжать контролировать качество воды зон отдыха региона.
Напомним, в Сургуте нет мест, где горожане могли бы искупаться. Купание в неприспособленных местах может привести к трагедии. Так, 7 июня вечером, возле одного из кооперативов у водохранилища ГРЭС утонул подросток.
То есть, купаться и плюхаться в водоемах Сургута и района в этом 2019 году теперь можно. Ура!!!
А что случилось с Сургутом за год, на него святой дух снизошел? Все-таки есть польза от храмов.
В прошлом 2018 году во всех водоемах Сургута купание было запрещено. Они не соответствовали требованиям санитарных правил и норм.
Постановлением администрации города от 18.07.2018 № 5483 «Об утверждении мест массового отдыха населения на водных объектах и о запрете купания в водоемах, расположенных в муниципальном образовании городской округ город Сургут» утвержден перечень мест массового отдыха населения на водных объектах – это водоем реки Саймы в районе парка «За Саймой», водоем реки Черной, расположенный на улице Аэрофлотской, в районе НСТ «Рассвет-60». Эти места должны использоваться исключительно для отлыха и принятия солнечных ванны, купание в них запрещено.
Запрет на купание установлен во всех водоемах, в связи с несоответствием водных объектов общего пользования, расположенных на территории Сургута (реки, ручьи, каналы, озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища), санитарно-эпидемиологическим требованиям. «Согласно ежегодным заключениям Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, городе Когалыме», открытые водоемы города не соответствуют требованиям санитарных правил и норм СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» , – сообщает управление по природопользованию и экологии.
Вдоль берегов водных объектов установлены предупреждающие знаки о запрете купания. За нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность за купание в запрещенных местах ст. 19 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об административных правонарушениях» от 11.06.2010 № 102-оз (с изменениями от 23.11.2017).