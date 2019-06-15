Роспотребнадзор проверил качество воды в 16 водоемах в Югре, где обычно купаются люди

Роспотребнадзор по Югре проверил качество воды и песка в 16 водоемах на рекреационных зонах и неорганизованных местах купания и отдыха населения.

Из 58 взятых проб воды и восьми проб почвы на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели, не соответствующих гигиеническим нормативам не выявлено.

Роспотребнадзор отмечает, что управление и его территориальные отделы в этом году будут продолжать контролировать качество воды зон отдыха региона.

Напомним, в Сургуте нет мест, где горожане могли бы искупаться. Купание в неприспособленных местах может привести к трагедии. Так, 7 июня вечером, возле одного из кооперативов у водохранилища ГРЭС утонул подросток.