​В Тюменской области прошло торжественное мероприятия в честь Дня медицинского работника

В Тюменском ДК «Нефтяник» прошло торжественное мероприятия по случаю Дня медицинского работника, где чествовали представителей здравоохранения.

Сотрудников медицинской сферы поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«В Тюменской области много талантливых врачей, фельдшеров, медицинских сестер, которые пришли в профессию по призванию. Главный секрет и их достоинство не только в профессиональном мастерстве. Убежден, что настоящий врач лечит не только руками и знаниями. Он вкладывает в это душу и сердце», – заявил он.

Он отметил, что в области ведется строительство и реконструкция медицинских учреждений, а также проводится оснащение поликлиник и больниц.

«Принципиально важно, чтобы качественную медицинскую помощь получали и жители городов, и жители сельских территорий. Для этого в отдаленных селах мы строим фельдшерско-акушерские пункты и внедряем цифровые телемедицинские технологии. Чтобы бригады скорой помощи быстро добирались до пациентов, мы постоянно обновляем автопарк реанимационных и санитарных автомобилей», – рассказывает Моор.